Акції Одеського припортового заводу виставлять на біржі 24 грудня

Фонд державного майна України (ФДМУ) проведе 24 грудня на фондовій біржі "Перспектива" аукціон з продажу 5% акцій Одеського припортового заводу, повідомили УНІАН у прес-службі фонду.

Початкова ціна пакета становить 39 млн 927 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своїм розпорядженням № 1088-р продовжив остаточний термін приватизації Одеського припортового заводу до кінця вересня 2015 року.

Зокрема, держпакет акцій ОПЗ у розмірі 94,56% планується реалізувати на приватизаційному конкурсі з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону до 30 вересня 2015 року.

Читайте такожКабмін вирішив продати Одеський припортовий завод до жовтня 2015 рокуДовідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД, на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.