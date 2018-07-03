Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію виплатити борги СРСР

ЄСПЛ присудив компенсацію за невиплату за радянськими облігаціями 1982 року.

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) завершив розгляд позовів 15 росіян, які скаржилися на те, що вони так і не отримали виплат за випущеними в 1982 році в СРСР облігаціями державної внутрішньої виграшної позики.

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У рішенні ЄСПЛ, опублікованому на його сайті, підкреслюється, що хоча Росія визнала за собою обов'язок розплатитися з власниками таких облігацій, позивачі не змогли добитися виплати грошей, повідомляє РБК.

Суд також зазначив, що у 2010-2012 роках ЄСПЛ вже розглядав подібні позови, (пов'язані з невиплатами за облігаціями 1982 року і чеками «Урожай-90»), однак за минулі роки повністю закрити питання Росія так і не змогла. У рішенні ЄСПЛ зазначається наявність «структурної проблеми», пов'язаної з неприйняттям владою заходів з надання тієї або іншої компенсації власникам облігацій 1982 року.

У той же час сам ЄСПЛ визнав вартими задоволення скарги лише трьох заявників, які змогли представити суду повну і достовірну інформацію про походження облігацій.

В результаті трьом позивачам ЄСПЛ присудив по €1800 в рахунок компенсації моральної шкоди, крім того, зобов'язав Росію виплатити кожному з них різні суми (в опублікованому рішенні вони не називаються) в якості погашення матеріального збитку. Щодо інших позивачів ЄСПЛ визнав достатнім для компенсації моральної шкоди самого факту визнання того, що їхні права були порушені. При цьому шістьом з позивачів ЄСПЛ присудив виплати в розмірі від €30 до €1500 в рахунок компенсації зазнаних ними витрат.