Аналітики Bank of America допускають повторення світової економічної кризи 1998 року

Наразі ринок облігацій країн знижується, досягаючи мінімуму з моменту світової фінансової кризи.

Аналітики Bank of America Corp. прогнозують, що на світовому фондовому ринку може трапиться повторення світової економічної кризи 1997-1998 років.

Про це, як стверджують аналітики фінансової організації, свідчить схожа динаміка ринків, повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

На основі аналізу трендів аналітики прогнозують можливе повторення подій 1998 року, коли в азіатському регіоні сталася світова економічна криза, а в Росії - дефолт.

За даними банку, ринки рушаться під тиском сильного долара, в той час як акції високотехнологічних компаній просуваються вгору.

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"Стійке зростання в США, згладжування кривої дохідності облігацій, скорочуються ринки країн, що розвиваються, - все це схоже на відлуння подій 20-річної давності", - сказав провідний інвестиційний аналітик Bank of America Майкл Хартнетт.

Усі перераховані симптоми аналітики банку порівнюють з ситуацією 1990-х років. Тоді політика, що загострилася на початку десятиліття, призвела до зміцнення долара: за три роки він подорожчав на 25%. Ринки також на той момент були на спаді. Зараз, вказує банк, ринок облігацій країн знижується, досягаючи мінімуму з моменту світової фінансової кризи.

У той же час, відзначає Bloomberg, зазначені симптоми викликані іншими факторами. Зниження вартості валют країн є відносним і відбувається на тлі посилення США. У той же час до 2020 року, як очікується, зростання економік країн Азії складе 6%.

Про ризики нової рецесії раніше попереджав і Світовий банк у доповіді «Глобальні економічні перспективи». Незважаючи на те, що прогнози розвитку світової економіки на найближчі роки в цілому перспективні, у глобальній циклічній економіці рецесії трапляються кожні десять років - саме цей час пройшов з моменту фінансової кризи 2008 року, зазначалося в доповіді.

В кінці травня, на виступі в Парижі, свої прогнози про майбутню кризу дав і фінансист Джордж Сорос. Як і аналітики Bank of America, він побачив ознаки наближення рецесії в зростанні курсу долара і втечу капіталу з ринків, що розвиваються.