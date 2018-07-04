Мінфін позичив гроші на внутрішньому ринку
11:16, 04 липня 2018Фондовий ринок
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Міністерство на ОВДП-аукціоні залучило до держбюджету 206 млн грн.
Поточний обсяг ОВДП в обігу перевищив 745 млрд грн / фото УНІАН
Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 206 млн грн.
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Як повідомляється на сайті міністерства, кошти залучені в результаті продажу облігацій терміном обігу 1064 днів з середньозваженою дохідністю 16,15% річних.
Розміщення валютних облігацій не проводилось.
Довідка УНІАН. Станом на 3 липня, обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 745,450 млрд грн, при цьому у власності Національного банку знаходяться облігації на суму 350,325 млрд грн, або 47% їх загального обсягу.
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