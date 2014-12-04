При Януковичі приватизація проводилася у збиток держбюджету - експерт

«Із державної власності на користь наближених до Віктора Януковича українських і російських олігархів перейшли великі пакети акцій десяти енергокомпаній. При цьому жодного разу не проводилося чесних аукціонів. Продажі організовувалися за схемами конкурсів. Їх умови було виписано таким чином, що, по-перше, переможець був спочатку зрозумілий навіть людям з повною відсутністю провісних здібностей, а по-друге, щоб заздалегідь визначені переможці не особливо витратились, купуючи стратегічно важливі підприємства. Вважаю, що правоохоронні органи повинні ретельно розслідувати факти нанесення державі збитків в особливо великих розмірах у ході приватизації енергооб'єктів», - повідомив Щербань.

Експерт нагадав, що протягом 2011-2013 років було проведено приватизаційні конкурси з продажу державних пакетів акцій енергогенеруючих та енергорозподільчих компаній. Зокрема, компанія «ДТЕК», що належить Р.Ахметову, стала власником 25% акцій «Дніпроенерго», 25% акцій «Київенерго», 40% акцій «Донецькобленерго», 45% акцій «Західенерго», 45% акцій «Крименерго», 50% акцій «Дніпрообленерго». Підконтрольне російському бізнесмену К.Григоришину «Луганське енергетичне об'єднання» заволоділо 50% акцій «Вінницяобленерго», афільована з російськими підприємцями А.Бабаковим і Є.Гінером VS Energy стала власником 45% акцій «Чернівціобленерго». А маловідома компанія «Енергетична Україна ТВ» купила 50% акцій «Закарпаттяобленерго». Крім того, 60,8% компанії «Донбасенерго» перейшли у власність «Енергоінвест-Холдингу», яку контролює В.Гуменюк, діловий партнер Р.Ахметова.

«До держбюджету надійшло 5,706 млрд грн, що за тодішнім курсом гривні становить 713 млн дол. Це у 3 рази менше, ніж економічно обґрунтована ціна державних пакетів акцій енергокомпаній, розрахованих за дохідним методом оцінки. До збитків держбюджету в 2,3 млрд дол. варто додати ще й втрати від дисконтування вартості грошей. Наша країна не настільки багата, щоб дозволити українським олігархам, а тим більше російським олігархам, покращувати свої позиції в рейтингу Forbes за рахунок добробуту українського народу. Керівництво держави зобов'язане вжити всіх заходів для відшкодування збитків, завданих Україні в результаті адресної приватизації об'єктів енергетики», - заявив експерт.

На його думку, приклад із продажем 25% акцій «Закарпаттяобленерго» вказує на те, що в умовах відкритості і прозорості можна домогтися серйозних успіхів у приватизації навіть у нинішніх складних умовах.

«50% акцій «Закарпаттяобленерго» у 2012 році були продані за 17,5 млн дол. А 25% акцій цієї компанії 26 листопада поточного року були продані за 17 млн дол. Як бачимо, навіть в умовах стрімкого падіння ВВП і війни на Донбасі можна організовувати успішні приватизаційні аукціони. Немає сумнівів у тому, що у 2011-2013 роках метою проведення приватизації було не наповнення держбюджету, а роздача стратегічно важливих об'єктів за бросовими цінами до рук олігархів, наближених до режиму Януковича», - впевнений Олександр Щербань.