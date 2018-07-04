Фонд держмайна пропонує понад 5000 об'єктів для оренди
18:04, 04 липня 2018Фондовий ринок
237 0
За словами голови ФДМУ, туди навряд чи прийдуть міжнародні інвестори, але на них зможе заробляти малий і середній бізнес.
Ілюстрація REUTERS
Фонд державного майна України запропонував до потенційної оренди понад 5000 об'єктів державної власності.
Читайте такожМінекономрозвитку впевнене в успішності малої приватизації
Про це на своїй сторінці в Facebook написав в.о. голови Фонду державного майна Віталій Трубаров.
«Сотні як великих, так і малих промислових приміщень по всій території України. Це об'єкти, на які не прийдуть міжнародні інвестори, але на них може заробляти малий і середній бізнес», - написав він.
Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна за підсумками шести місяців цього року отримав від оренди державного майна майже 720 млн грн, що становить 72% від річного плану.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter