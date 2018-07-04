Фонд держмайна пропонує понад 5000 об'єктів для оренди

18:04, 04 липня 2018
Фондовий ринок
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Ілюстрація REUTERS

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Про це на своїй сторінці в Facebook написав в.о. голови Фонду державного майна Віталій Трубаров.

«Сотні як великих, так і малих промислових приміщень по всій території України. Це об'єкти, на які не прийдуть міжнародні інвестори, але на них може заробляти малий і середній бізнес», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна за підсумками шести місяців цього року отримав від оренди державного майна майже 720 млн грн, що становить 72% від річного плану.

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Теги: #Фонд держмайна#оренда держвласності