Верховний суд повернув на повторний розгляд справу про повернення «Укртелекому» в держвласність

Це рішення стало несподіванкою для Фонду держмайна.

Верховний суд України задовольнив касаційну скаргу компанії «ЕСУ» на рішення судів про розірвання приватизаційного договору на 92,8% акцій «Укртелекому» і повернув справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомив в.о. голови Фонду державного майна України (ФДМУ) Віталій Трубаров.

«Це рішення суду виявилось для нас несподіваним. Ми готувались до іншого рішення та спільних дій разом із Кабінетом міністрів України щодо повернення цього активу в лоно держави», - сказав він.

За його словами, ФДМУ поки не визначився з подальшими діями.

«Я думаю, що ми з понеділка проведемо якесь спільне засідання з нашими юристами, можливо, запросимо представників Кабінету міністрів або поїдемо до них, щоб розуміти, яким чином вибудовувати нашу подальшу позицію щодо цього питання», - зазначив Трубаров.

Як повідомляв УНІАН, раніше Верховний суд відмовив Фонду держмайна в накладенні арешту на майно «Укртелекому».

У 2011 році компанія «ЕСУ» (належить австрійській компанії EPIC, зараз Raga Establishment) викупила у держави компанію «Укртелеком», заплативши 10,57 млрд грн за 92,79% акцій. У 2013 році група компаній СКМ Ріната Ахметова викупила акції телеком-оператора. У травні 2017 року ФДМУ звернувся до суду з позовом до компанії «ЕСУ», вимагаючи розірвати договір купівлі-продажу акцій оператора через невиконання інвестиційних зобов'язань у розмірі 450 млн дол.

19 жовтня 2017 року Господарський суд Києва за позовом Фонду держмайна розірвав укладений в березні 2011 року за підсумками приватизаційного конкурсу договір купівлі-продажу акцій «Укртелекому» компанією «ЕСУ», тим самим повернувши пакет акцій «Укртелекому» в державну власність.

12 грудня 2017 року апеляційний суд відмовився задовольнити позов приватної компанії «ЕСУ» на рішення попередньої судової інстанції, згідно з яким у державну власність було повернуто компанію «Укртелеком».