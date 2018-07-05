Стали відомі перші десять електронних майданчиків, які проведуть малу приватизацію

Наступним кроком програми малої приватизації є публікація списків усіх об'єктів продажу і оголошення перших аукціонів.

Державне підприємство «Прозорро.Продажі» надало акредитацію першим десяти електронним майданчикам для проведення малої приватизації, повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

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Як зазначив в.о. директора ДП «Прозорро.Продажі» Олексій Соболев, оператори майданчиків провели величезну технічну роботу в дуже стислі терміни.

«Ми продовжуємо тестувати майданчики, - каже він. - Потенційно до програми можуть приєднатися понад 40 систем, які вже працюють із ProZorro.Продажі на інших аукціонах. Крім того, ми очікуємо, що до нас приєднаються майданчики, які раніше не працювали з державними продажами», - цитує Соболева прес-служба міністерства.

Наступним кроком програми малої приватизації є публікація списків усіх об'єктів продажу і оголошення перших аукціонів, додали в Мінекономрозвитку.

Акредитацію для проведення продажів отримали майданчики «Держзакупівлі.Онлайн», «Електронні торги України», «Перспектива-Коммодіті», «Катеринославська», науково-виробниче підприємство «Інформаційні технології», «Національна електронна біржа», «Біржа.Онлайн», «25 годин», «Мережа публічних аукціонів», «Іннекс».

Як повідомляв УНІАН, 10 травня на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено пакет постанов, спрямованих на запуск в Україні продажу об'єктів малої приватизації.

28 березня Фонд державного майна України затвердив список з майже 660 об'єктів малої приватизації, які підлягають продажу у 2018 році. Фонд держмайна очікує отримати від продажу об'єктів малої приватизації від 1,5 до 1,7 млрд грн.

До групи малої приватизації входять об'єкти нерухомості, невеликі підприємства, номінальна вартість яких не перевищує 250 млн грн.