У Фонді держмайна розповіли, скільки грошей очікують від приватизації-2018

За словами голови Фонду, надходження від приватизації в 2018 році перевищать торішній показник, але план не буде виконано.

Фонд державного майна України цього року планує отримати від приватизації суму, яка перевищить аналогічний показник 2017 року, однак план на 2018 рік виконати не вдасться.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Спеціальної комісії Верховної Ради України з питань приватизації заявив в.о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров.

«Порівняно з попереднім роком ми однозначно будемо краще виглядати, тому що є мала приватизація, «Центренерго» однозначно буде продано, і якісь інші підприємства встигнемо приватизувати цього року», - сказав він.

При цьому Трубаров зазначив, що Фонд держмайна явно не зможе виконати плановий показник щодо надходжень від приватизації на цей рік.

«Уже сьогодні ми розуміємо, що планове завдання, яке нам ставилось, ми однозначно не виконаємо», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, надходження до держбюджету України від приватизації в 2017 році становили майже 3,4 млрд грн. Державний бюджет на 2018 рік передбачає 21,3 млрд грн надходжень від приватизації.