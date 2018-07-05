ЄСПЛ відхилив вимоги про компенсацію $13 мільярдів збитків за реприватизацію «Криворіжсталі»

Компанія-заявник вимагала компенсацію, в основному, посилаючись на збільшення ціни «Криворіжсталі», дохід, отриманий компанією в 2005-2007 роках, і втрату дивідендів.

Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) відхилив вимоги консорціуму «Інвестиційно-металургійний союз» (ІМС) про компенсацію 12,9 млрд дол. матеріальної шкоди за реприватизацію найбільшого металургійного підприємства України «Криворіжсталь» ( «АрселорМіттал Кривий Ріг»), повідомила прес-служба Міністерства юстиції.

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«ЄСПЛ, взявши до уваги надані урядом аргументи, дійшов висновку, що компанія-заявник не довела, що вона була позбавлена можливості ефективно захищати свої майнові права при повторному розгляді справи в національних судах, а також, що вилучення з її власності пакета акцій «Криворіжсталі» було вчинене з порушенням законодавства України та призвело до покладання на неї надмірного тягаря. З огляду на зазначене, Європейський суд у повному обсязі відхилив вимоги щодо справедливої сатисфакції, висунуті компанією-заявником», - сказано в повідомленні.

Зазначається, що компанія-заявник, яка володіла 93,02% акціонерного капіталу «Криворіжсталі», вимагала 12,9 млрд дол. (приблизно 10 млрд євро) відшкодування матеріальної шкоди, посилаючись, в основному, на збільшення ціни «Криворіжсталі», дохід, отриманий компанією протягом 2005-2007 років, і втрату дивідендів.

Як повідомляв УНІАН, у 2004 році 93,02% державних акцій підприємства «Криворіжсталь» було продано за 4,26 млрд грн консорціуму «Інвестиційно-металургійний союз», учасниками якого виступили СКМ Ріната Ахметова та "Інтерпайп" Віктора Пінчука.

Пізніше ці акції було повернено в державну власність, а в жовтні 2005 року компанія Mittal Steel Germany GMBH була визнана переможцем нового конкурсу з продажу 93,02% акцій «Криворіжсталі». Реалізаційна ціна - 24,2 млрд грн при стартовій ціні в 10 млрд грн.

Довідка УНІАН. Металургійний комбінат «АрселорМіттал Кривий Ріг», що належить індійському мільярдеру Лакшмі Мітталу, є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури та катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховано на щорічний випуск понад 6 млн тонн прокату, близько 7 млн тонн сталі й понад 6,7 млн тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є країни Близького Сходу, Африки та Європи.

Після придбання компанією Mittal Steel завод було перейменовано на «Mittal Steel Кривий Ріг», пізніше - в «АрселорМіттал Кривий Ріг». Компанія ArcelorMittal утворена в 2006 році шляхом злиття люксембурзької компанії Arcelor та індійської Mittal Steel, що належить індійському бізнесмену Лакшмі Мітталу.