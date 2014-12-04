Фондовикам із зони АТО та Криму заборонять працювати, якщо вони не змінять прописку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку складе перелік торговців цінними паперами, компаній з управління активами, корпоративних інвестфондів, що знаходяться в зоні проведення АТО або в Криму, і заборонить таким компаніям здійснювати свою діяльність до зміни їх місцезнаходження, йдеться в рішенні НКЦПФР, текстом якого володіє УНІАН.

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«Перелік учасників фондового ринку на території АТО відповідно до цього рішення включаються торговці цінними паперами, компанії з управління активами та корпоративні інвестиційні фонди, які не вчинили дій щодо здійснення діяльності на території України за межами АТО, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя», - сказано в рішенні.

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Нацкомісія з цінних паперів також заборонила фондовим біржам приймати заявки на купівлю-продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів від зазначених в переліку компаній відразу після офіційного опублікування даного рішення, а також заборонила українським фондовикам, Розрахункового центру та депозитарних установ проводити будь-які операції з включеними в перелік компаніями.

У НКЦПФР відзначили, що даний перелік буде розміщено у відкритому доступі на сайті комісії.