У Фонді держмайна заявили про ризик зриву малої приватизації

Голова Фонду повідомив, що Мінекономрозвитку досі не розробило порядок визначення додаткових умов продажу об'єктів малої приватизації.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України досі не розробило порядок визначення додаткових умов продажу об'єктів малої приватизації, що не дозволить запропонувати потенційним покупцям понад 60% запланованих до приватизації об'єктів.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав в.о. голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров.

«Без вирішення цього питання досягти головної мети приватизації - прискорення економічного зростання, залучення іноземних та внутрішніх інвестицій - буде складно. Відсутність порядку зробить неможливим виставлення на продаж цих підприємств», - написав він.

За словами Трубарова, більше 60% об'єктів малої приватизації будуть виставлятися на продаж з додатковими умовами, тому необхідно в терміновому порядку вирішити це питання.

Трубаров вказав на те, що Мінекономрозвитку поки навіть не підготувало проект цього документа.

Як повідомляв УНІАН, надходження до держбюджету України від приватизації у 2017 році становили майже 3,4 млрд грн. Державний бюджет на 2018 рік передбачає 21,3 млрд грн надходжень від приватизації.