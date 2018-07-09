У Кабміні запевнили, що мала приватизація розпочнеться в липні

У найстисліші терміни Мінекономрозвитку і НКЦПФР мають усунути всі недоліки.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України разом з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку мають у найстисліші терміни визначити умови продажу пакетів акцій державних підприємств на електронних майданчиках, а також уточнити деталі і умови проведення електронних аукціонів, щоб процес малої приватизації розпочався в липні, як і планувалося.

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До такого підсумку дійшли учасники наради під керівництвом міністра Кабінету міністрів, голови Міжвідомчої робочої групи з питань приватизації Олександра Саєнка, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

«Мала приватизація буде розблокована і розпочнеться в раніше вказані терміни», - цитує Саєнко прес-служба міністерства.

За його словами, цього тижня Фонд держмайна має підписати договори з авторизованими електронними майданчиками, щоб вже наступного тижня були проведені перші конкурси з продажу.

«Наше завдання – провести приватизацію якісно, прозоро, з максимальним економічним ефектом для підприємств, які ми передаємо в приватну власність. Усі проблемні питання ми вирішимо в рамках робочого процесу й проведемо малу приватизацію вчасно та якісно», - цитує міністра прес-служба Мінекономрозвитку.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня в.о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров повідомив, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України досі не розробило порядок визначення додаткових умов продажу об'єктів малої приватизації, що не дозволить запропонувати потенційним покупцям понад 60% запланованих до приватизації об'єктів.

Також, за його словами, не вирішено питання продажу через електронну торгову систему пакетів акцій, що належать державі в статутних капіталах господарських товариств.