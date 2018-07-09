Fitch підтвердило рейтинги Львова на рівні «В-»

Прогноз за рейтингами - стабільний.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента в іноземній і національній валюті щодо міста Львова на рівні «В-» зі стабільним прогнозом.

Як зазначається у повідомленні агентства, рейтинги Львова обмежені суверенним рейтингом України.

Водночас Fitch відзначає позитивні очікування щодо збереження стійких операційних результатів міста і низького прямого боргу в середньостроковій перспективі.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings у жовтні 2017 року підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента України в іноземній і національній валюті на рівні «B-» зі стабільним прогнозом.

Наприкінці червня державний «Ощадбанк» повідомив про розміщення на фондовій біржі ПФТС облігацій внутрішньої місцевої позики Львівської міськради на 440 млн грн. Це розміщення стало першим розміщенням державних облігацій в Україні за чотири роки. Номінальна прибутковість облігацій становить 17,89% річних, термін обігу - 3 роки.