Холодницький відсудив на користь України великий завод Фірташа в Запоріжжі

Суд розірвав договір про заснування ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» з передачею йому майна держпідприємства.

Господарський суд Запорізької області повністю задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) до компанії TOLEXIS TRADING LIMITED (Кіпр) про розірвання договору про заснування ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» і до ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» про повернення майна підприємства в держвласність.

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Як повідомляє прес-служба САП, рішення суду передбачає розірвання договору про заснування ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» №85 від 22 лютого 2013 року, укладеного між Фондом державного майна України та компанією «Толексис Трейдінг Лімітед», у повному обсязі.

Згідно з повідомленням, у 2013 році на виконання постанови Кабінету міністрів України Фонд держмайна уклав договір про заснування ТОВ «ЗТМК» з офшорною компанією TOLEXIS TRADING LIMITED, яка входить до групи компаній Group DF Дмитра Фірташа. ФДМУ в статутний капітал новоствореного суб'єкта передав цілісний майновий комплекс комбінату, який раніше перебував в управлінні державного підприємства «ЗТМК».

Компанія TOLEXIS TRADING LIMITED вклала 110 млн доларів у модернізацію виробництва.

«Незважаючи на те, що частка держави в ТОВ «ЗТМК» становить 51%, фактично підприємство було передане в управління наближеного до інвестора менеджменту, яким більшість залучених інвестицій були витрачені на погашення раніше створених боргів ДП «ЗТМК» за енергоносії перед кредиторами, пов'язаними з DF Group. В подальшому ці кошти виведені з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм», - зазначили в САП.

Як повідомляв УНІАН, директора «Запорізького титано-магнієвого комбінату» Володимира Співака підозрюють у розтраті 500 млн грн. Кримінальне провадження за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами ЗТМК почалося в 2015 році і в 2016 році було передано НАБУ.