Відтік капіталу з російського ринку акцій збільшився вдвічі

Фонди, що інвестують в російський фондовий ринок, зафіксували за тиждень з 27 листопада по 3 грудня 2014 року відтік капіталу в розмірі 21,9 млн доларів проти 10,2 млн доларів тижнем раніше, такі дані наводить дослідницька організація Emerging Portfolio Fund Research, повідомляє Прайм.

При цьому, за даними Газпромбанку, в країновому вираженні (більш загальний показник) з російського ринку акцій за тиждень пішло 34,9 млн доларів.

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