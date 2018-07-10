Мінфін позичив на внутрішньому ринку майже 3 мільярди гривень

Міністерство ОВДП-аукціоні залучило до держбюджету 1,3 млрд грн і 59 млн дол.

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,342 млрд грн і 59,4 млн дол.

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Як повідомляється на сайті міністерства, гривневі кошти залучені в результаті продажу облігацій термінами обігу 84, 203, 588 та 700 днів з середньозваженою дохідністю 17,39%, 17,29%, 16,25% і 16,25% річних відповідно.

Кошти в доларах США залучені від продажу облігацій терміном обігу 742 дні з середньозваженою дохідністю 5,65% річних.

Також повідомляється, що гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку становив 2,9 млрд грн.

Довідка УНІАН. Станом на 10 липня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 742,831 млрд грн, при цьому у власності Національного банку облігації на 350,325 млрд грн, або 47% їх загального обсягу.