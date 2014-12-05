На Нью-Йоркській біржі укладають спекулятивні контракти на постачання нафти по $35-40 - Financial Times
20:01, 05 грудня 2014Фондовий ринок
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На Нью-Йоркській нафтовій біржі зараз укладають спекулятивні контракти на постачання нафти у період до грудня 2015 року, які приносять прибуток у випадку зниження ціни бареля нижче $40.
REUTERS
"Кількість подібних форвардних контактів збільшилася за останні два тижні в чотири рази. При цьому зараз приймаються опціони і з більш низькою ціною бареля - $35", - передає ТАСС із посиланням на Financial Times.
За даними джерел газети, такі контракти укладають в першу чергу великі спекулятивні фонди.
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Востаннє ціна бареля нафти опускалася у Нью-Йорку до $40 у лютому 2009 року.
Раніше УНІАН повідомляв, що нафта подешевшала через рішення Саудівської Аравії знизити ціни.
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