На Нью-Йоркській біржі укладають спекулятивні контракти на постачання нафти по $35-40 - Financial Times

"Кількість подібних форвардних контактів збільшилася за останні два тижні в чотири рази. При цьому зараз приймаються опціони і з більш низькою ціною бареля - $35", - передає ТАСС із посиланням на Financial Times.

За даними джерел газети, такі контракти укладають в першу чергу великі спекулятивні фонди.

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Востаннє ціна бареля нафти опускалася у Нью-Йорку до $40 у лютому 2009 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що нафта подешевшала через рішення Саудівської Аравії знизити ціни.