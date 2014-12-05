Мінфін залучив до держбюджету понад 600 млн гривень на позаплановому ОВДП-аукціоні

Про це повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, усі кошти, залучені в національній валюті внаслідок розміщення дворічних облігацій під 17,60% річних за єдиною поданою заявкою.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін має намір провести аукціони 9, 16 і 23 грудня. На кожному з аукціонів міністерство планує запропонувати інвесторам гривневі облігації терміном обігу 2 роки і 10 років. Також на одному аукціоні, 16 грудня, Мінфін запропонує інвесторам валютні облігації терміном обігу 2 роки.

За оперативними даними Держказначейства на 1 грудня, від початку року до держбюджету надійшло 242,437 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу склали 90,859 млрд грн на обслуговування держборгу - 42,212 млрд грн.

Станом на 24 листопада обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу склав 411,902 млрд грн, причому у власності НБУ перебували держпапери на суму 285,316 млрд грн, у власності банків - на 83,550 млрд грн, нерезидентів - на 21,344 млрд грн.

Держбюджет України з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками 2014 року у розмірі 806,962 млрд.

Також повідомлялося, що Кабмін пропонує депутатам збільшити обсяг держзапозичень.