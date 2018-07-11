Лукашенко націоналізував завод українського нардепа Богуслаєва

За словами президента Білорусі, власники самі відмовилися від заводу.

Розташоване на території Білорусі спільне підприємство «Оршанський авіаремонтний завод», у капітал якого входить українське підприємство «Мотор Січ», повернуто у власність держави.

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Про це повідомляє прес-служба президента Білорусі Олександра Лукашенка, який відвідав підприємство.

«Власника вже тут немає. Всі власники, які тут були, самі відмовилися від цього заводу. Тому дійте. Це державне підприємство з сьогоднішнього дня», – цитує Лукашенка прес-служба.

За його словами, зараз «підготовлений процес повернення заводу у власність держави».

Як повідомляв УНІАН, посол Білорусі в Україні Ігор Сокіл у квітні цього року заявив, що «Оршанський авіаремонтний завод» втратив економічний сенс у зв'язку з втратою російського ринку.

Довідка УНІАН. У 2012 році за розпорядженням президента Білорусі Олександра Лукашенка державний пакет акцій Оршанського авіаремонтного заводу в розмірі близько 60% був проданий української компанії «Мотор Січ», підконтрольній В'ячеславу Богуслаєву. Ще 40% акцій були викуплені білоруською компанією «Системи інвестицій та інновацій» Олександра Садового. Компанії планували у 2012-2016 роках інвестувати близько 12 млн дол. в спільне підприємство.

У березні ряд білоруських ЗМІ повідомили про те, що білоруська влада може незабаром повернути контрольний пакет акцій підприємства у власність держави.