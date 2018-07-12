НБУ майже вдвічі скоротив прогноз з розміщення Україною євробондів цього року

Нацбанк знизив прогноз щодо розміщення Україною євробондів поточного року з 2,5 мільярда до 1,5 мільярда доларів.

Національний банк України знизив прогноз очікуваного розміщення Україною євробондів поточного року до 1,5 мільярда доларів з 2,5 мільярда доларів, прогнозованих раніше.

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Про це повідомив журналістам заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, коментуючи підстави для погіршення регулятором прогнозу щодо міжнародних резервів.

"Ми знизили прогноз десь на мільярд доларів. Якраз основна причина в тому, що в цього року за нашим очікуванням, Україна розмістить єврооблігації на суму 1,5 мільярда доларів, а ми чекали 2,5 мільярда доларів", - пояснив Сологуб.

За його словами, цьому є дві причини: календарна – наближення кінця року і сезон відпусток у міжнародних інвесторів, а також стан міжнародних ринків, на яких залучення ресурсів для країн, що розвиваються, стало набагато складнішим.

Довідка УНІАН. Україна у вересні 2017 року успішно завершила розміщення облігацій зовнішньої держпозики на 3 мільярди доларів під 7,375% річних, в результаті чого на рахунки Держказначейства надійшли кошти в обсязі 1,32 мільярда доларів США, а решту коштів у розмірі 1,68 мільярда доларів США були спрямовані на викуп облігацій зовнішніх державних позик з терміном погашення в 2019 і 2020 роках.

У Міністерстві фінансів прогнозували, що поточного року Україна вийде на ринки зовнішніх запозичень після перегляду програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.