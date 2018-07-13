Перші результати від приватизації будуть вже у вересні - Фонд держмайна

Поки що йдеться про об'єкти малої приватизації.

Перші практичні результати від приватизаційної кампанії нинішнього року буде отримано у вересні.

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Про це під час публічної дискусії на тему "чи Є суспільний запит на чесну приватизацію?" заявив виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров.

За його словами, мова поки йде про об'єкти малої приватизації.

"Ми побачимо перші результати лише за місяць. Літо у нас буде більшою мірою підготовчим, а якісь практичні речі, про яких ми зможемо сказати нашому суспільству, я думаю, ми будемо бачити вже у вересні з підведенням якихось проміжних підсумків", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Верховна Рада прийняла новий закон про приватизацію державного майна, який був підписаний президентом Петром Порошенком у березні. Згідно з документом, під час проведення великої приватизації будуть залучатися міжнародні радники.

10 травня Кабінет міністрів України на своєму засіданні затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік, до якого увійшло 26 об'єктів. Пізніше цей список скоротився до 23 підприємств.

Державний бюджет на 2018 рік передбачає 21,3 мільярда гривень надходжень від приватизації.