Альтернативи немає: у Кабміні визнали необхідність приватизації

15:52, 13 липня 2018
Фондовий ринок
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Альтернативи приватизації в короткостроковій перспективі немає / фото УНІАН

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Про це під час публічної дискусії на тему "Чи є суспільний запит на чесну приватизацію?" заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.

За його словами, багато хто помилково вважають, що альтернативою приватизації можуть бути механізми корпоративного управління або ж політична воля, щоб керівники держпідприємств ефективніше справлялися зі своїми обов'язками.

"Напевно, ми можемо покращити корпоративне управління в 20 компаніях, хоча це займе багато років. Тому в короткостроковій перспективі, враховуючи, що більшість державних підприємств побудовані на радянських активах і лише втрачають в ціні з кожним днем, альтернативи приватизації я особисто не бачу", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Верховна Рада прийняла новий закон про приватизацію державного майна, який був підписаний президентом Петром Порошенком у березні. Згідно з документом, під час проведення великої приватизації будуть залучатися міжнародні радники.

Державний бюджет на 2018 рік передбачає 21,3 мільярда гривень надходжень від приватизації.

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Теги: #приватизація-2018