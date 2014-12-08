Експерт: причетні до «адресної» приватизації чиновники ФДМУ повинні нести персональну відповідальність

Чиновники Фонду державного майна України, які за вказівками з Адміністрації президента Януковича проводили «адресну» приватизацію об'єктів енергетики в 2010-2013 роках, повинні нести персональну відповідальність за завдані державі збитки, вважає голова Асоціації захисту прав громадян україни Володимир Лесик.

При цьому експерт нагадує, що досі в керівництві ФДМУ залишаються люди, руками яких Рінату Ахметову були фактично подаровані найпривабливіші об'єкти української енергетики.

«Якщо Олександра Рябченка, який очолював Фонд з квітня 2010 року протягом чотирьох років, Верховна Рада звільнила 320 голосами в червні цього року, - нагадав Володимир Лесик, - то його заступник Ігор Миронюк, який з квітня 2010 року є заступником голови Фонду і головою багатьох конкурсних комісій, досі обіймає свою посаду і продовжує займатися приватизацією».

Експерт упевнений, що ті чиновники, які винні в нанесенні колосального збитку державі, не повинні уникнути відповідальності.

Читайте такожІснує кілька варіантів перегляду підсумків «адресної» приватизації енергооб'єктів - експерт «Як мінімум ці люди повинні потрапити під люстрацію, і їм має бути заборонено обіймати державні посади, а як максимум правоохоронні органи повинні перевірити ступінь їх участі та особистої зацікавленості у такій приватизації», - вважає експерт.

Нагадаємо, що в 2011-2013 роках без проведення відкритих аукціонів за заниженими цінами було продано державні пакети акцій «Дніпроенерго», «Київенерго», «Донецькобленерго», «Західенерго», «Крименерго», «Дніпрообленерго», «Вінницяобленерго», «Чернівціобленерго», «Закарпаттяобленерго» і «Донбасенерго», в результаті чого було завдано багатомільярдних збитків державі.

Аналітики оцінюють збитки держави від непрозорої «адресної» приватизації об'єктів енергетики в 2011-2013 роках в суму близько 2,3 млрд дол.

На думку ряду експертів, необхідно провести перевірку законності приватизації у 2011-2013 роках енергогенеруючих та енергорозподільчих компаній, і в разі встановлення фактів неконкурентного «адресного» продажу держпакетів акцій, переглянути підсумки приватизації за цим компаніям.

Зокрема, колишній голова ФДМУ Олександр Бондар вважає, що Україна обов'язково повинна повернутися до перегляду приватизаційних конкурсів, що відбулися в 2010-2013 роках. «Як мінімум, треба запропонувати олігархам доплатити за придбані ними об'єкти, а гроші пустити, в тому числі, й на відновлення зруйнованого війною Донбасу. Це необхідно зробити з точки зору елементарної справедливості. Треба запросити власників приватизованого майна на переговори, надати їм матеріали щодо реальної ціни підприємств і запропонувати відшкодувати різницю між тією ціною, за якою вони придбали підприємства, та їх реальною ціною», - заявив екс-голова ФДМУ. (http://economics.unian.net/energetics/947378-privatizatsiya-ot-rinata-energetika-stranyi-po-tsene-treh-londonskih-kvartir.html).

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня цього року Фонд держмайна планує виставити на Українській міжбанківській валютній біржі 10% акцій компанії «Центренерго», а на фондовій біржі "Перспектива" 5% акцій Одеського припортового заводу. 25 грудня на Східно-Європейській фондовій біржі відбудеться аукціон з продажу 25% акцій компанії «Донбасенерго».