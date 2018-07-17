Борг зростає: Мінфін позичив на внутрішньому ринку 1,7 мільярда гривень

Поточний обсяг ОВДП в обігу перевищив 740 мільярдів гривень.

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,757 мільярда гривень.

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Як повідомляється на сайті міністерства, кошти залучені в результаті продажу облігацій термінами обігу 196, 350, 1050 та 77 днів з середньозваженою дохідністю 17,72%, 17,61%, 16,7% і 17,98% річних, відповідно.

Розміщення валютних облігацій не проводилось.

Довідка УНІАН. Станом на 17 липня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу склав 740,564 мільярда гривень, при цьому у власності Національного банку перебувають облігації на суму 350,325 мільярда гривень, або 47% їх загального обсягу.