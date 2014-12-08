Російський індекс РТС впав до мінімуму з липня 2009 року

У Росії доларовий індекс РТС прискорив зниження на тлі зростання долара і падіння нафти, скотившись майже до 870 пунктів, що є мінімумом з липня 2009 року.

Про це свідчать дані біржі, передає «Газета.Ru».

До 16.02 індекс РТС становив 873,57 пункту, впавши на 3,9%. Індекс ММВБ пробив 1500 пунктів і впав до 1489,94 пункту, тобто на 2,6%.

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Найсильніше падають акції «Газпрому», МТС, Polyus Gold, Новатек, Сбербанку, АФК «Система», «Мечела».