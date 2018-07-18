Росія вибула зі списку найбільших власників держборгу США

У травні РФ скоротила обсяг вкладень в цінні папери американського уряду до $14,9 мільярда.

Росія скоротила інвестиції в цінні папери американського уряду і більше не входить до ТОП-30 країн за обсягом таких інвестицій.

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Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-реліз Мінфіну США.

Як уточнює відомство, у травні Росія скоротила обсяг інвестицій в цінні папери американського уряду до $14,9 мільярда.

У квітні РФ скоротила обсяг інвестицій до $48,7 мільярда, в березні ця сума становила $96,1 мільярда. Зараз на 30-му місці в списку перебуває Чилі, чий обсяг вкладень в травні становив $30,2 мільярда, а дані щодо інвестицій Росії вже до нього не входять.

Іноземні держави володіли в травні 2018 року цінними паперами США на загальну суму $6,213 трильйона, тоді як у квітні 2018 року ця цифра становила $6,169 трильйона.

Американськими держоблігаціями володіють іноземні юридичні і фізичні особи, а також компанії, фонди і приватні інвестори. Торгівля ними дозволяє уряду США здійснювати державні витрати в умовах великого бюджетного дефіциту. Американські казначейські зобов'язання вважаються найнадійнішими цінними паперами з тих, що продаються на світовому фінансовому ринку, хоча і не найприбутковішими.