Спецкомісія з приватизації визнала незадовільною роботу Фонду держмайна в 2017 році

Депутати знову не отримали інформації про фінансово-господарську діяльність господарських товариств, повноваження з управління корпоративними правами яких здійснював ФДМУ.

Спеціальна комісія Верховної Ради з питань приватизації визнала незадовільною роботу Фонду державного майна України (ФДМУ) у 2017 році.

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Таке рішення було прийнято на засіданні 12 липня, сказано в повідомленні на сайті спецкомісії.

Крім того, члени комісії взяли до відома звіт про роботу Фонду держмайна і хід приватизації у 2017 році

Також народні депутати рекомендували Кабінету міністрів «вжити вичерпних заходів для формування економічно обґрунтованих завдань з надходження коштів до державного бюджету від приватизації державного майна, а також підготувати і подати оновлений перелік об'єктів, що не підлягають приватизації».

Члени комісії вказали на те, що у звіті про роботу Фонду держмайна і хід приватизації у 2017 році немає інформації про фінансово-господарську діяльність господарських товариств, повноваження з управління корпоративними правами яких здійснював ФДМУ.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна цього року планує отримати від приватизації суму, яка перевищить аналогічний показник 2017 року, однак план на 2018 рік виконати не вдасться.