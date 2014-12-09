Акції Росії почали торги зі стрімкого падіння

Російські акції на торгах у вівторок, 9 грудня, стрімко падають, передає Reuters.

Визначальні чинники для російського фондового ринку в даний час - динаміка нафти і рубля - залишаються несприятливими. Барель Brent подешевшав майже до $65, рубль впав відносно долара до 54,3.

Читайте такожЯпонія посилила санкції проти Росії Індекс ММВБ втратив 1,15 відсотка, впавши до 1.464,64 пункту, індекс РТС впритул наблизився до мінімумів липня 2009 року, впавши ще на 2,27% до 855,59 пункту.

На тлі загального падіння трохи краще виглядають акції нафтогазового сектора: акції "Газпрому" знизилися лише на 0,72 відсотка, а "Лукойлу" і "Сургутнафтогазу" - підросли на 0,24 і 0,31 відсотка, відповідно.