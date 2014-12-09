Політолог: продаж українських активів росіянам - це загроза національній безпеці

Фонд державного майна України продовжує допускати до аукціонів і продавати українські активи російським інвесторам. Кабмін справедливо запропонував заборону на участь у приватизації резидентів Російської Федерації чи придбання пакетів акцій у їх інтересах і виніс відповідне розпорядження № 829-р «Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів». Про це заявив політолог, засновник дослідницької компанії «Актив-груп» Андрій Єременко.

«Фонд продовжує практику продажу на конкурсах стратегічно важливих об'єктів на користь російських або проросійськи налаштованих бізнесменів. Ми не повинні цього допускати, оскільки найважливішими підприємствами країни, зокрема, мова йде про об'єкти енергетики, будуть керувати з Кремля», - упевнений експерт.

Експерт наполягає, що в умовах військової агресії з боку Росії, навіть незважаючи на гостру необхідність у грошах і проблеми з наповненням держбюджету, Україна не повинна допускати до приватизації стратегічних об'єктів російські компанії та проросійських бізнесменів.

Мова йде про необхідність прийняття і дотримання обмежувальних заходів, прописаних у законі України «Про санкції» від 14 серпня 2014 р. і розпорядженні Кабміну від 11 вересня 2014 р. № 829-р «Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів». Відповідно до абзацу 4 підпункту 2 розпорядження КМУ, у зв'язку з агресією Російської Федерації проти України необхідно заборонити участь у приватизації, в укладенні нових договорів оренди державного майна України - резидентам Російської Федерації та особам, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами Російської Федерації або діють у їх інтересах».

Як повідомлялося, у листопаді відбулися три приватизаційні конкурси з продажу об'єктів енергетики - 25% акцій енергопостачальної компанії «Закарпаттяобленерго», 25% акцій «Вінницяобленерго», 25% акцій «Чернівціобленерго». Пакети акцій придбали фінансові посередники в інтересах мажоритарних акціонерів цих енергокомпаній.

Нагадаємо, станом до продажу 45% акцій «Чернівціобленерго» належали групі VS Energy, бенефіціарами якої є група російських бізнесменів Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та інші. 50% акцій компанії «Вінницяобленерго» належали ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (ЛЕО), підконтрольному російському бізнесмену Костянтину Григоришину. Власником 50% акцій «Закарпаттяобленерго» було ТОВ «Енергетична Україна ТВ», оформлене на австрійську компанію OMBRI Electrical Energy Holding GmbH, бенефіціарами якої вважаються проросійськи налаштовані Дмитро Фірташ та Юрій Бойко.

Зокрема, Reuters нещодавно опублікував дослідження, що Дмитро Фірташ із 2010 року регулярно отримував кредити в підконтрольних російській владі банках для купівлі українських підприємств. За рахунок цих кредитів Д.Фірташ зміг монополізувати українську титанову та хімічну галузі, а також поставити під контроль майже всі обласні та міські підприємства з газопостачання.