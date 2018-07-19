Мінекономрозвитку давно затвердило всі акти для малої приватизації – заступник міністра

Заява керівника Фонду держмайна про загрозу зриву малої приватизації Нефьодов пов'язав з небажанням ФДМУ проводити продаж.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі вже давно затвердив весь пакет необхідних нормативно-правових актів для проведення малої приватизації, тому заява в. о. голови Фонду держмайна України (ФДМУ) Віталія Трубарова про загрозу зриву процесу продажу держактивів через електронні майданчики не відповідає дійсності.

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Про це в коментарі УНІАН заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

"Вже давним-давно (прийняли всі необхідні документи – УНІАН), вони вже опубліковані на сайті Кабміну, будь ласка, заходьте і дивіться", - сказав він.

Заява керівника ФДМУ Нефьодов пов'язав з небажанням Фонду держмайна проводити приватизацію.

"Якщо у Фонду державного майна немає бажання виставляти ніякі об'єкти, це можна пояснити що завгодно – відсутністю документів, неготовністю системи. Зараз ми даємо роз'яснення Фонду держмайна, можна вставляти в документи гіперпосилання є це порушенням якоїсь норми", - сказав заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня в.о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров заявив, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України досі не розробило порядок визначення додаткових умов продажу об'єктів малої приватизації, що не дозволить запропонувати потенційним покупцям понад 60% запланованих до приватизації об'єктів. Також, за його словами, не вирішено питання продажу через електронну торгову систему пакетів акцій, що належать державі у статутних капіталах господарських товариств.

Після цього відбулося засідання Міжвідомчої робочої групи з питань приватизації, очолюваної міністром Олександром Саєнком. За підсумками заходу Мінекономрозвитку і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку доручено в найкоротші терміни визначити умови продажу пакетів акцій державних компаній на електронних майданчиках, а також уточнити деталі і умови проведення електронних аукціонів, щоб процес малої приватизації почався в липні, як і планувалося.

Довідка УНІАН. 28 березня Фонд державного майна України затвердив список з майже 660 об'єктів малої приватизації, які підлягають продажу в 2018 році.

10 травня на засіданні Кабінету міністрів було прийнято пакет постанов, спрямованих на запуск в Україні продажу об'єктів малої приватизації.

До групи малої приватизації входять об'єкти нерухомості, невеликі підприємства, номінальна вартість яких не перевищує 250 мільйонів гривень.

Фонд держмайна чекає отримати від продажу об'єктів малої приватизації від 1,5 до 1,7 мільярда гривень.