Яценюк хоче провести аудит держкомпаній і дозволити продаж 1200 підприємств

Кабінет міністрів України у рамках нової економічної політики пропонує виключити 1200 підприємств з переліку об'єктів, заборонених до приватизації, і розпочати процедуру міжнародного аудиту державних компаній, сказав на засіданні уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Наше завдання: до парламенту направлено закон про перелік об'єктів державної власності, які не підлягають приватизації. І якщо зараз у нас близько 1500 об'єктів не підлягають приватизації, а отже – підлягають розкраданню політичними кланами, то ми пропонуємо виключити з цього списку 1200 підприємств», - сказав Яценюк.

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Він відзначив, що терміни приватизації – це окрема тема. «Терміни приватизації визначатимуться тим, коли економічна ситуація дасть нам можливість краще і дорожче продати (об'єкт – УНІАН) і залучити сильного і ефективного інвестора», - сказав Яценюк.

При цьому він підкреслив, що разом з приватизацією компаній необхідно розпочати процедуру їх міжнародного аудиту. «Ми запроваджуємо механізм міжнародного аудиту всіх державних компаній і продаж держпакетів акцій на міжнародних біржах. Це має бути маяком до того, що в Україні йде прозора і чесна приватизація», - сказав Яценюк, відзначивши, що ключовим способом приватизації стане конкурс – аукціон. При цьому штучні обмеження таких конкурсів знімаються, за словами Яценюка, повністю.

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«Щодо нової політики управління державною власністю, ми хотіли б почати з того, що частина держкорупції сконцентрована у державних компаніях, - сказав Яценюк. - Непрозорі компанії, мільярдні асигнування, які витрачаються на закупівлі без чіткої системи контролю, менеджмент, який призначався за політичними квотами, коли державна компанія фактично переходила в руки політичних партій. Ми вважаємо, що уряд змінить систему державного управління».

Щодо об'єктів приватизації, які залишиться в державній власності, то вони, за словами Яценюка, будуть трансформовані у державні холдинги, контроль за якими вестимуть уряд і міжнародні аудитори.