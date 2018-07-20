Вісімнадцять електронних майданчиків отримали акредитацію для проведення малої приватизації

Фонд державного майна поки не підписав з ними контракти.

Державне підприємство «Прозорро Продажі» надало акредитацію вісімнадцятьом електронним майданчикам для проведення малої приватизації.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, додавши, що цього тижня акредитацію отримали вісім майданчиків.

«Чекаємо, коли Фонд державного майна підпише нарешті з ними контракти і почне заводити лоти», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено пакет постанов, спрямованих на запуск в Україні продажу об'єктів малої приватизації.

28 березня Фонд державного майна України затвердив список з майже 660 об'єктів малої приватизації, які підлягають продажу в 2018 році. Фонд держмайна очікує отримати від продажу об'єктів малої приватизації від 1,5 до 1,7 млрд грн.

До групи малої приватизації входять об'єкти нерухомості, невеликі підприємства, номінальна вартість яких не перевищує 250 млн грн.

На початку липня акредитацію для проведення малої приватизації отримали десять електронних майданчиків.