Мінфін залучив до держбюджету 1,5 млрд грн на плановому ОВДП-аукціоні

Про це повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, усі кошти, залучені в національній валюті внаслідок розміщення дворічних облігацій під 17,60% річних за єдиною поданій заявці.

Читайте такожМінфін залучив до держбюджету 8,6 млн гривень на плановому ОВДП-аукціоні

Як повідомляв УНІАН, Мінфін залучив до держбюджету 604,464 млн грн на позаплановому ОВДП-аукціоні 5 грудня. До кінця місяця Мінфін має намір провести ще два аукціони - 16 і 23 грудня.

За оперативними даними Держказначейства на 8 грудня, від початку року до держбюджету надійшло 252,474 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу склали 91,327 млрд грн на обслуговування держборгу - 43,176 млрд грн.

Станом на 8 грудня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу склав 427,246 млрд грн, причому у власності НБУ перебували держпапери на суму 287,472 млрд грн, у власності банків - на 93,915 млрд грн, нерезидентів - на 21,448 млрд грн.

Держбюджет України з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками 2014 року у розмірі 806,962 млрд грн. Уряд у законопроекті про зміни до держбюджету на 2014 рік пропонує Верховній Раді збільшити граничний розмір держборгу на кінець 2014 року на 161,4 млрд грн - до 968,35 млрд грн.