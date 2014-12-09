"Башнефть" перейшла у держвласність Росії
Контрольний пакет акцій «Башнафти», що належав АФК «Система» Володимира Євтушенкова, перейшов у власність РФ.
Рішення суду про вилучення контрольного пакету «Системи» набуло чинності у понеділок. Сьогодні Росмайно оголосило, що акції нафтової компанії зараховані на рахунок відомства. Про це сказано в повідомленні Федерального агентства з управління державним майном Росії (Росмайно).
У повідомленні сказано, що на підставі рішення Арбітражного суду Москви «у власність Російської Федерації в особі Федерального агентства з управління державним майном були передані
- 122 971 934 штуки звичайних іменних акцій Товариства
- 6 192 245 штук привілейованих іменних акцій Товариства типу А».
Внаслідок цього Російська Федерація стала власником 71,6% від статутного капіталу ВАТ «АНК «Башнефть»», - сказано в повідомленні.
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Також, з повідомлення Росмайна випливає, що «Башнефть» буде включена в перелік стратегічних акціонерних товариств.
Нагадаємо, Московський арбітраж задовольнив позов Генпрокуратури РФ про повернення акцій "Башнафти" державі 30 жовтня. Суд визнав, що серія приватизаційних угод, за підсумками якої башкирська ПЕК перейшла у власність сина екс-президента республіки Урала Рахімова, відбулася з порушеннями. Повертати активи доведеться АФК "Система" Володимира Євтушенкова, яка викуповувала їх у Рахімова.
Відповідачами за позовом виступали приватні власники нафтової компанії АФК "Система" Володимира Євтушенкова, який зараз перебуває під домашнім арештом, її інвестиційний підрозділ "Система-інвест", а також сама "Башнефть".