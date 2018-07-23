США покарали Deutsche Bank на $75 мільйонів

Причиною штрафу стали порушення під час випуску американських депозитарних розписок.

Американська влада оштрафували майже на 75 мільйонів доларів підрозділу Deutsche Bank, найбільшого банку Німеччини, за порушення при випуску американських депозитарних розписок (ADR).

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Про це повідомляє "Вести.Экономика".

"В Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) заявили про те, що два підрозділи Deutsche Bank допустили порушення при випуску та обігу ADR", - йдеться в повідомленні.

За твердженням регулятора, депозитарний банк Deutsche Bank Trust Co. Americas (DBTCA) "на протязі більше 5 років здійснював передчасний випуск ADR, коли ні брокери, ні клієнти не мали реквізитами акцій".

Брокерська компанія Deutsche Bank Securities Inc. (DBSI), за твердженням SEC, "протягом більше 3 років не змогла зафіксувати порушення при здійсненні попереднього випуску ADR при 850 транзакції".

Обидва підрозділи погодилися виплатити штраф у розмірі близько 75 мільйонів доларів для врегулювання звинувачень.