Мінфін запускає офіційну сторінку в терміналі Bloomberg

Мінфін сподівається, що інформування іноземних інвесторів про українські суверенні фінансові інструменти сприятиме розширенню бази іноземних інвесторів у цінні папери України.

Міністерство фінансів України запускає офіційну сторінку в інформаційній системі терміналу Bloomberg.

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Про це повідомляється на сайті Мінфіну з посиланням на слова в. о. міністра фінансів Оксани Маркарової під час робочого візиту до Великобританії.

Згідно з повідомленням, сторінка є загальнодоступним інформаційним ресурсом про фінансові інструменти, емітентом яких виступає Україна.

«Інформування іноземних інвесторів про українські суверенні фінансові інструменти сприятиме розширенню бази іноземних інвесторів у цінні папери, випущені Україною», - йдеться в повідомленні.

Мінфін зазначив, що тепер кожен користувач Bloomberg може отримати інформацію про календарі аукціонів українських облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), оперативну інформацію про оголошення і результати аукціонів. Також на сторінці буде міститися інформація про облігації внутрішньої та зовнішньої державної позики, що перебувають в обігу, список первинних дилерів і загальна інформація про аукціони.

Довідка УНІАН. Термінал Bloomberg - комп'ютерна система, яка надається компанією Bloomberg, що дозволяє фахівцям в галузі фінансів та інших галузей промисловості користуватися сервісом Bloomberg Professional, через який користувачі можуть в реальному часі контролювати і аналізувати рух фінансового ринку, а також є місцем торгів на електронному торговельному майданчику.