Уряд змінив перелік стратегічно важливих підприємств

Кабмін виключив з переліку стратегічно важливих підприємств «Укрторф», «Київський радіозавод» та «Електронмаш».

Кабінет міністрів України виключив з переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, державний концерн «Укрторф», державне науково-виробниче підприємство «Електронмаш», ПАТ «Київський радіозавод» та Інститут теоретичної фізики імені Боголюбова Національної академії наук України.

Читайте такожАльтернативи немає: у Кабміні визнали необхідність приватизації

Про це йдеться у відповідній постанові уряду №555 від 21 лютого, яка була опублікована в газеті «Урядовий кур'єр» 21 липня.

Згідно з постановою, у той же час до переліку включили державне підприємство «Дослідно-проектний центр кораблебудування», казенне науково-виробниче об'єднання «Форт» МВС України і казенне підприємство «Укрспецзв'язок».

Крім того, до переліку увійшли національний науковий центр «Інститут грунтознавства та агрохімії імені Соколовського, Інститут рослинництва імені Юр'єва Національної академії аграрних наук (НААН), Інститут продовольчих ресурсів НААН, Інститут розведення і генетики тварин імені Зубця НААН, Національний науковий центр «Інститут механізації та електрофікації сільського господарства» НААН та Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН.

Також перелік поповнився шістьма підприємствами геологорозвідувальної галузі: казенним підприємством «Південукргеологія», Причорноморським державним регіональним геологічним підприємством, Українським державним геологорозвідувальним інститутом, державним геофізичним підприємством «Укргеофізика», державним науково-виробничим підприємством «Державний інформаційний геологічний фонд України» і державним підприємством «Українська геологічна компанія».

Як повідомляв УНІАН, у червні Наглядова рада «Укроборонпрому» рекомендувала передати в управління Фонду державного майна України близько 30 державних підприємств, що входять до складу державного концерну.