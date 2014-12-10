Фонд держмайна призупинив продаж акцій чотирьох великих підприємств

Фонд державного майна України своїм наказом від 8 грудня зупинив намічені на кінець грудня аукціонні торги на фондових біржах з продажу 5% Одеського припортового заводу, а також торги з продажу акцій енергогенеруючих компаній - 25% «Дніпроенерго» і 25% "Донбасенерго", повідомили УНІАН у Фонді держмайна.

Ще одним своїм наказом ФДМУ призупинив торги з продажу 10% "Центренерго".

Наразі у Фонді держмайна поки що ніяк не коментують це рішення.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ 30 грудня планував виставити на фондовій біржі 25-відсотковий держпакет акцій «Дніпроенерго» за початковою ціною пакета 1 млрд 229,8 млн грн, 24 грудня - 10% акцій компанії «Центренерго» (початкова ціна – 257,6 млн грн), а 25 грудня - 25% акцій компанії «Донбасенерго» (початкова ціна – 281,9 млн 439 тис. грн). Фонд держмайна також планував 24 грудня на фондовій біржі провести аукціон з продажу 5% держпакет акцій Одеського припортового заводу, початкова ціна якого становила 39 млн 927 тис. грн.