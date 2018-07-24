Цього тижня стартує мала приватизація – Гройсман

В системі ProZorro вже з'явилися перші 18 лотів з 660, які планують продати цьогоріч.

Цього тижня на платформі ProZorro стартує продаж об'єктів малої приватизації, які не є стратегічними для української економіки.

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Про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час відвідин офісу ProZorro в Києві, передає прес-служба Кабінету міністрів.

"Наш уряд вперше почав цей процес. Я зацікавлений в тому, щоб все було відкрито, прозоро і конкурентно і всій країні треба про це сказати. Споконвіку було як, тримали об'єкти, не стратегічні для економіки, щоб як-то коли-то щось там купити або продати. Змінюємо це, ламаємо стару систему і максимально все заводимо в ProZorro. Будь-який підприємець побачить, що продається, і купить собі потрібне приміщення, якийсь об'єкт – без знайомства з керівництвом району або області", - цитує прем'єра прес-служба КМУ.

За його словами, ефективні продажі активів є великою допомогою для малого і середнього бізнесу, а також дадуть поштовх для розвитку територій та економіки.

"Своє завдання бачу в тому, щоб підтримувати команду усіма інструментами, які у мене є, щоб ми змінювали пласти проблем, які не вирішувалися десятиліттям і робили країну слабкіше. А тепер маємо прекрасну можливість. Нехай продажі починаються з перших 18 лотів. Потім їх будуть тисячі. Наше завдання, щоб це "потім", настало якомога швидше", - цитує Гройсмана прес-служба уряду.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня на засіданні Кабінету міністрів було прийнято пакет постанов, спрямованих на запуск в Україні продажу об'єктів малої приватизації.

28 березня Фонд державного майна України затвердив список з майже 660 об'єктів малої приватизації, які підлягають продажу в 2018 році. Фонд держмайна чекає отримати від продажу об'єктів малої приватизації від 1,5 до 1,7 мільярда гривень.

До групи малої приватизації входять об'єкти нерухомості, невеликі підприємства, номінальна вартість яких не перевищує 250 мільйонів гривень.

На початку липня акредитацію для проведення малої приватизації отримали десять електронних майданчиків.