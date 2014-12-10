Нацбанк у листопаді знизив купівлю ОВДП майже на 38%

Про це повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, від початку року обсяг купівлі ОВДП склав 147,35 млрд грн і 5 млн дол., тоді як продаж цінних паперів з портфеля Нацбанку у поточному році не проводився.

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Операції з купівлі/продажу державних облігацій України через механізм двостороннього котирування Нацбанк у листопаді не проводив.

Також повідомляється, що за результатами ОВДП-аукціонів у листопаді до держбюджету надійшло 7,3 млрд грн (від початку року - 58,6 млрд грн), розміщення валютних ОВДП не проводилося.

Крім того, у листопаді Мінфін випустив ОВДП для кредитування Фонду гарантування вкладів фізосіб на 6,5 млрд грн із середньозваженою дохідністю 12,50% річних. Від початку року обсяг випуску таких облігацій склав 7,5 млрд грн.

За інформацією НБУ, погашення та сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який від початку року становив 85,98 млрд грн, у тому числі погашення номінальної вартості - 57,94 млрд грн та сплата купонного доходу - 28,04 млрд грн.

Раніше УНІАН повідомляв, що 19 листопада Мінфін залучив до держбюджету 1,5 млрд гривень на позаплановому ОВДП-аукціоні.

Також повідомлялося, що Національний банк України у жовтні 2014 року придбав у власність державні облігації України за номінальною вартістю на 12,8 млрд грн, що у 2,3 разу менше від обсягу купівлі у вересні.