Україна може випустити облігації в китайському юані - Мінфін

Випуск облігацій в юані не відбуватиметься цього року.

Україна планує збільшити обсяг запозичень, зокрема, відновити випуск зовнішніх облігацій державної позики в євро і розглянути можливість залучення коштів у китайському юані.

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Про це повідомила в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова, передає Reuters.

При цьому Маркарова наголосила, що випуск облігацій в юані не відбуватиметься цього року.

Вона зазначила, що Україна братиме позики в доларах, а також збільшить випуск облігацій у своїй вітчизняній валюті.

"Минув деякий час відтоді, як ми випустили (облігації - УНІАН) в євро... але ми можемо вивчати інші ринки", - заявила вона.

За словами Маркарової, випуск облігацій у євро може відбутися вже цього року, однак слід враховувати ринкові умови.

Як повідомляв УНІАН, раніше Маркарова повідомила, що Україна розраховує на швидке відновлення фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, оскільки переговори щодо необхідних для цього питань - виконання бюджету і ціни на газ - йдуть конструктивно.