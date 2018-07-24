У Британії хочуть посилити контроль за поглинанням компаній іноземцями

Перегляд норм стане переломним моментом для п'ятої за величиною економіки світу, яка традиційно вважається одним із найбільш відкритих для глобальних злиттів і поглинань ринків.

Великобританія планує найрадикальніший майже за 20 років перегляд правил поглинання компаній, в результаті якого уряд отримає право блокувати операції у всіх секторах економіки, щоб запобігти переходу до закордонних інвесторів фірм, що представляють ключові галузі промисловості.

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Британський міністр у справах бізнесу Ґреґ Кларк хоче посилити існуючі правила, під які поки потрапляють лише великі угоди, включивши в сферу їх застосування всі компанії країни, в тому числі невеликі фірми, повідомляє Рейтер.

Перегляд норм стане переломним моментом для п'ятої за величиною економіки світу, яка традиційно вважається одним із найбільш відкритих для глобальних злиттів і поглинань ринків.

Аналогічні зусилля на тлі зростання китайських інвестицій роблять інші західні економіки, в тому числі США, Німеччина, Франція та Австралія.

"Ці пропозиції забезпечать нам належні заходи захисту нашої національної безпеки, одночасно гарантувавши, що наша економіка продовжить безперечно підтримувати бізнес і залишиться відкритою для великих обсягів зарубіжних інвестицій в майбутньому", - сказав Кларк.

У рамках запропонованих правил уряд зможе втрутитися, навіть якщо якась компанія захоче купити актив, наприклад, технологію або об'єкт інтелектуальної власності.

На даний момент уряд має право втрутитися, тільки якщо в рамках угоди буде створена група, яка контролюватиме 25 відсотків відповідного ринку або обіг якої становитиме більше 70 мільйонів фунтів ($91,7 мільйона).

За оцінками міністерства бізнесу, енергетики і промислової стратегії Британії, в разі прийняття нових норм уряд буде щорічно перевіряти близько 50 угод, щоб оцінити, чи не становлять вони загрозу нацбезпеці. У 2018 році влада поки провела лише одну подібну перевірку, у 2017-му - також одну.