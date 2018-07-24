Мала приватизація: перший аукціон з продажу об'єктів очікується на початку вересня

З 27 по 31 липня в системі «Прозорро.Продаж» будуть перші оголошення про продаж, після чого протягом 35 днів приймати муться заявки від потенційних покупців.

Фонд державного майна підписав договори з 18 авторизованими операторами електронної торговельної системи «Прозорро.Продаж» для продажу об'єктів малої приватизації, і очікує, що перший аукціон з їх реалізації відбудеться на початку вересня.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав в.о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров.

«Зараз в систему додаються всі 716 об'єктів, які заплановані до продажу в 2018 році, і 27-31 липня будуть перші оголошення про продаж. Це фактичний старт малої приватизації. Додаємо 35 днів на прийом заявок від потенційних покупців і виходимо на перший аукціон на початку вересня», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено пакет постанов, направлених на запуск в Україні продажу об'єктів малої приватизації.

28 березня Фонд державного майна України затвердив список з майже 660 об'єктів малої приватизації, які підлягають продажу в 2018 році. Фонд держмайна очікує отримати від продажу об'єктів малої приватизації від 1,5 до 1,7 млрд грн.

До групи малої приватизації входять об'єкти нерухомості, невеликі підприємства, номінальна вартість яких не перевищує 250 млн грн.