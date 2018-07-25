Депутати пропонують заборонити приватизацію «Турбоатома», «Центренерго», кількох обленерго і ТЕЦ

Зазначені підприємства входять до списку об'єктів великої приватизації, який був затверджений Кабінетом міністрів 10 травня цього року.

Ряд народних депутатів України пропонують Верховній Раді заборонити приватизацію державної компанії «Турбоатом», підприємства «Центренерго», а також кількох обленерго і теплоцентралей.

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Про це йдеться в законопроекті №8631, зареєстрованому в парламенті 20 липня.

Так, депутати пропонують внести зміни до Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, які не підлягають приватизації», що передбачають заборону на продаж держпакету акцій заводу «Турбоатом».

Крім того, ініціатори законопроекту пропонують на час російської агресії заборонити приватизацію «Центренерго», «Тернопільобленерго», «Запоріжжяобленерго», «Харківобленегро», «Миколаївобленерго», «Хмельницькийобленерго», Херсонської ТЕЦ, Сєвєродонецької ТЕЦ, Дніпровської ТЕЦ, Криворізької ТЕЦ, «Об'єднаної гірничо-хімічної компанії», вугільної компанії «Краснолиманська» і заводу «Елетроважмаш».

Зазначені підприємства входять до списку об'єктів великої приватизації, який був затверджений Кабінетом міністрів 10 травня цього року.

«Ухвалення цього законопроекту зумовлене необхідністю реагувати на загрози міжнародній безпеці та безпеці України, викликані можливим будівництвом газопроводу «Північний потік-2» і спробами легалізації його спорудження шляхом надання Україні свідомо невиконаних гарантій транзиту газу до країн Євросоюзу через Україну», - сказано в пояснювальній записці .

Авторами законопроекту, в основному, виступили депутати, які представляють фракцію «Об'єднання «Самопоміч» - Оксана Сироід (заступник голови Верховної Ради), Роман Семенуха, Вікторія Войцицька, Олег Березюк (голова фракції), Тетяна Острикова, Тарас Пастух, Павло Костенко, Ірина Сисоєнко, Ганна Романова. Ще одним співавтором законопроекту є позафракційний депутат Павло Кішкар, який був обраний до парламенту також за списками «Об'єднання «Самопоміч».

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Кабінет міністрів України на своєму засіданні затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік, до якого увійшло 26 об'єктів. Пізніше цей список скоротився до 23 підприємств.