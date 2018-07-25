Мінфін позичив на внутрішньому ринку майже 5 мільярдів гривень

Міністерство ОВДП-аукціоні залучило до держбюджету 1,2 млрд грн, 71,5 млн дол. і 60,5 млн євро.

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,2 млрд грн, 71,551 млн дол. і 60,499 млн євро.

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Як повідомляється на сайті міністерства, гривневі кошти залучені в результаті продажу облігацій термінами обігу 70 і 686 днів з середньозваженою дохідністю 18% і 16,8% річних, відповідно.

Валютні кошти залучені в результаті продажу облігацій у доларах США термінами обігу 140, 217 і 455 днів із дохідністю 5,1%, 5,25% й 5,55% відповідно, облігацій в євро терміном обігу 315 днів із дохідністю 4,2% річних.

Відзначається, що гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку України становив 4,976 млрд грн.

Довідка УНІАН. Станом на 24 липня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 743,185 млрд грн, при цьому у власності Національного банку знаходяться облігації на суму 350,322 млрд грн, або 48% від їх загального обсягу.