Акції Facebook обвалилися на чверть - акціонери втратили близько $150 мільярдів

Обвал акцій Facebook викликаний тим, що квартальний фінансовий звіт компанії виявився гірше, ніж очікували аналітики.

Акції соціальної мережі Facebook обвалилися на 24% відразу після закриття основних торгів в США в середу, 25 липня. Це було викликано тим, що квартальний фінансовий звіт компанії виявився гіршим, ніж очікувала більшість аналітиків.

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Для однієї з найдорожчих компаній у світі це означає, що акціонери Facebook всього за кілька хвилин сумарно втратили близько 150 млрд доларів, повідомляє «Німецька хвиля».

До оголошення про фінансові результати акції Facebook перебували на історичному максимумі - за 2018 рік вони зросли на 23%.

У квартальному звіті Facebook йдеться, що виручка компанії за квартал зросла на 42 відсотки і досягла 13,2 млрд доларів. Аналітики очікували, що вона збільшиться до 13,3 млрд. Вперше з 2015 року результати Facebook виявилися гіршими, ніж вважали аналітики.

Аудиторія Facebook становила 1,47 млрд осіб, які користувалися соцмережею щодня. При цьому в Європі кількість таких користувачів скоротилася на 3 млн осіб, а в США і Канаді не змінилася.

Facebook в 2018 році опинився в центрі одразу кількох скандалів, пов'язаних із витоком даних і можливим втручанням у президентські вибори в США. До останнього часу ці скандали не позначалися на вартості акцій Facebook.