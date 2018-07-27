Енергетичний гігант Shell викупить свої акції на $25 мільярдів

Shell пообіцяла, що кожні три місяці з цього моменту і до 2020 року вона буде викуповувати акцій на $2 млрд.

Британсько-нідерландська енергетична компанія Royal Dutch Shell оголосила про запуск програми зворотного викупу акцій.

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Програма розрахована на три роки, протягом цього часу компанія збирається викупити акцій на $25 млрд.

Shell пообіцяла, що кожні три місяці з цього моменту і до 2020 року вона викуповуватиме акцій на $2 млрд, але підкреслила, що програма залежатиме від цін на нафту і скорочення боргу компанії, повідомляє «Комерсант».

Запуску цієї програми давно очікували на тлі зниження боргу компанії, і тепер вона розпочата, незважаючи на те що прибуток Shell у другому кварталі виявився нижчим за очікування аналітиків: чистий прибуток, що належить акціонерам, зріс на 30%, до $4,7 млрд, а аналітики очікували $6 млрд.

Почати зворотний викуп Shell пообіцяла ще під час укладання угоди з BG Group два роки тому. Запуск програми, на думку експертів, ще одне свідчення відновлення нафтогазової галузі.