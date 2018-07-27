Перший лот малої приватизації вже виставили на продаж

Цим першим лотом став пакет акцій "Укрпапірпрома" розміром 99,9% та стартовою ціною 12,3 мільйона гривень.

Перший лот малої приватизації виставлено на продаж в електронній системі ProZorro.Продажі.

Читайте такожМінекономрозвитку впевнене в успішності малої приватизації

Про це написав у Facebook в. о. голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров.

"Перший лот малої приватизації виставлено на продаж. Ним став державний пакет акцій акціонерного товариства "Укрпапірпром" розміром 99,9%. Стартова ціна об'єкта - 12,3 мільйона гривень. Перший аукціон відбудеться 30 серпня", - зазначив він.

Трубаров також додав, що в найближчі дні буде оголошено про продаж десятків, як великих, так і дрібних об'єктів, оскільки Фонд держмайна на 100% відсотків завершив внесення до бази ProZorro.Продажі всього переліку об'єктів малої приватизації.

"А їх у цьому році 749", - підкреслив Трубаров.