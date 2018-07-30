Фонд держмайна визначився щодо радника з продажу ОПЗ

Радником з приватизації Одеського припортового заводу було обрано компанію Pericles Global Advisory LLC. Друге місце в конкурсі посіла компанія Rothschild Polska.

Конкурсна комісія Фонду державного майна України обрала компанію Pericles Global Advisory LLC в якості радника, який буде займатися підготовкою Одеського припортового заводу до приватизації.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав в.о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров.

"Радник зобов'язався за три місяці виконати всі необхідні аудити, підготовку фінансової моделі підприємства, виконати пошук потенційних інвесторів і головне – забезпечити рішення проблеми з токсичністю боргових зобов'язань", - написав він, додавши, що друге місце у конкурсі по підготовці до приватизації ОПЗ посіла компанія Rothschild Polska.

За його словами, конкурсна комісія вибрала "Конкорд консалтинг" радником для підготовки до приватизації "Президент Готелю".

Також компанія "Конкорд Консалтинг" стала радником з підготовки до приватизації ПРАТ "Індар", а друге місце у цьому конкурсі посіла компанія "Грант Торнтон", повідомив глава ФДМУ.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Кабінет міністрів України на своєму засіданні затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік, до якого увійшло 26 об'єктів. Пізніше цей список скоротився до 23 підприємств.

99,6-відсотковий пакет акцій Одеського припортового заводу потрапив в число об'єктів великої приватизації – його планували продати цього року.

26 червня перший заступник директора ОПЗ Микола Щурик повідомив, що борги підприємства становлять майже 7,2 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.